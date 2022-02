Vi skal spille Dynasty Warriors 9 Empires klokken 16 på GR Live

HQ

Til tross for at det har nesten samme tittel som Dynasty Warriors 9, er Koei Tecmos Dynasty Warriors 9 Empires et unikt og annerledes spill. Her dykker spillerne ned i Three Kingdoms-æraen for å delta i en landerobrende simulering, fullpakket med bybeleiringer, politikk og selvsagt en rekke kaotiske nærkampsscenarier som serien er kjent for.

Vi skal spille Dynasty Warriors 9 Empires selv i noen timer i dagens GR Live. Vi begynner som vanlig klokken 16 og du finner oss på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch.

For å få en idé om hva vi har i vente kan du ta en titt på traileren nedenfor.