Vi skal spille Golf Club Wasteland fra klokken 16 på GR Live

I dagens livestream introduserer vi dere for et golfspill som ikke er et helt tradisjonelt golfspill. Golf Club Wasteland ser deg spille sporten som en ensom astronaut og hvert hull avslører hint om hvordan verden kollapset. Spillet ses fra et 2D-perspektiv og i stedet for å fokusere på realisme føles hvert hull som et puslespill der du må finne den beste metoden selv.

For å se oss spille de første to timene av spillet er det bare å surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.