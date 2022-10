Vi skal spille Gotham Knights i dagens livestream

HQ

Forrige uke var en stor uke for gamere, ettersom flere store titler debuterte i løpet av uka. Et av disse spillene var Gotham Knights, et actionprosjekt som bringer spillere til en versjon av Gotham som preges av kaos etter Batmans død. For å gjøre fylle tomrommet kommer Nightwing, Batgirl, Robin og Red Hood til unnsetning for å bekjempe forbrytelsene som overvelder byen.

Om ikke du har gjort det ennå, kan du lese Eiriks fullstendige anmeldelse av Gotham Knights her, og om du er gira på å se spillet skikkelig i aksjon kan du bli med Ben på vår GR Live-side senere i ettermiddag når han skal spille en time av eventyret og begynne etterforskningen av Batmans død. Han setter i gang kl. 16 som vanlig.