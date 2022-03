Vi skal spille Guild Wars 2 i dagens GR Live

HQ

For et par dager siden lanserte ArenaNet den tredje store utvidelsen til onlinerollespillet Guild Wars 2, som bringer mer innhold for spillerne å dykke ned i. Utvidelsen heter End of Dragons og legger til en rekke nye ting, som fire nye distrikter å utforske, nye NPCer å møte, en ny spesialisering for hver av Guild Wars 2s ni karakterklasser, nye Strike-oppdrag og til og med et nytt personlig vannfartøy og mer.

Det er med andre ord mye å sjekke ut her, og derfor skal vi ha en litt spesiell GR Live-sending i dag, da vi har tenkt til å spille i fire timer i stedet for to.

Dy kan få det hele med deg på vår GR Live-side fra klokken 14.