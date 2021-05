Vi skal spille Just Die Already i dagens livestream

Du ser på Annonser

Vi sparker i gang denne ukas streamingplaner ved å sjekke ut Just Die Already, et helsprøtt spill der du spiller som en gruppe ulykkesbringende gamlinger. Målet er å få en plass i et luksuriøst aldershjem ved å forårsake kaos i byen på noen av de mest brutale og morsomme måtene. Spillet kommer fra skaperne av Goat Simulator, og det er ute nå på Switch, PC, PS4 og Xbox One.

For å se oss forårsake to timer med rent kaos er det bare å surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.