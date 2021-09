Vi skal spille KeyWe klokken 16 på GR Live

HQ

Helt siden Overcooked ble utgitt i 2016 har vi sett mange andre sprø partyspill følge etter og skape kaotiske opplevelser av hverdagslige oppgaver. En av de siste av disse er KeyWe, en "postal puzzler" som gir deg og en venn i oppgave å drive et postkontor mens dere spiller som et par kiwi-fugler. Her er enkle oppgaver som å sende et telegram eller forberede en pakke selvsagt kompliserte på grunn av at dere ikke har hender, så samarbeid er viktig.

