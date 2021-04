Vi skal spille Lost Words: Beyond the Page i dagens livestream

Du ser på Annonser

Det er en ny uke, hvilket betyr at vi kjører i gang en ny runde med livestreams her på Gamereactor. I dagens livestream skal vi sjekke ut Sketchbook Games' puzzle-plattformer Lost Words: Beyond the Page. Dette narrative eventyret byr på en historie skrevet av Rhianna Pratchett (datter av Terry Pratchett), og her skal du interagere med ord for å løse interessante puzzles.

Vi er live fra klokken 16 og skal spille de første to timene av spillet. Vil du få det med dag kan du surfe innom vår GR Live-side når vi setter i gang. I mellomtiden kan du jo sjekke ut lanseringstraileren til spillet nedenfor.