Det er fortsatt litt over en uke til Halo Infinite offisielt lanseres, men atter en gang viser det seg at enkelte butikker gir blanke søren i hva de får beskjed om. For...

Spill Halo Infinite Multiplayer og vinn flotte premier for over 40 000 kroner

den 26 november 2021 klokken 12:00 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Gamereactor har nå inngått et samarbeid med Microsoft og Razer for å sammen by på en morsom turnering med flotte premier for deg og ditt Fire team i Halo Infinite...