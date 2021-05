Vi skal spille Pine i dagens livestream

Vi er klare med nok en livestream i ettermiddag og i dag skal vi ta en kikk på Pine, som for øyeblikket er gratis på Epic Games Store. Dette sjarmerende open-world actioneventyret er utviklet av Twirbound og byr på en verden der mennesker aldri kom seg til toppen av næringskjeden. Her må du lage et nytt hjem for stammen din mens truende rovdyr skaper trøbbel.

Vi starter som vanlig klokken 16 på vår GR Live-side og holder på i cirka to timer. Se spillets annonseringstrailer nedenfor.