Vi skal spille Rain on Your Parade i dagens livestream

I går fikk Game Pass nok en nylansering, nemlig indiespillet Rain on Your Parade. I dette merkelige spillet fra Unbound Creations skal spillerne forårsake kaos som en pappfigur av en sky, ved å fly rundt omkring byen og slippe regn over folk. Det høres ganske snålt ut, og derfor skal vi ta en kikk på det i dagens livestream.

Som vanlig kan du få med deg sendingen fra klokken 16 på vår GR Live-side for to timer sammenhengende gameplay. Vi streamer også på Facebook, YouTube og Twitch.