Vi skal spille Shredders i dagens GR Live

For et par dager siden lanserte FoamPunch snowboardspillet Shredders, et spill der du skal begi deg ut i bakkene og gjøre alle slags fete triks i forsøket på å nå stjernestatus. Spillet har fått veldig positiv respons på Steam, og er også tilgjengelig på Game Pass både for konsoll og PC.

Ben skal spille Shredders i et par timer i dagens GR Live og om du har lyst til å se om har det som skal til for å bli en stjerne er det bare å komme innom vår GR Live-side klokken 16 når vi setter i gang.

Se lanseringstraileren nedenfor.