Vi skal spille Siege Survival: Gloria Victis i dagens livestream

Vanligvis når vi spiller spill basert på middelalderen er det vi som angriper borgene og bygningene, og derfor er det ganske uvanlig å være på motsatt side i Black Eye Games' seneste strategispill Siege Survival: Gloria Victis.

Dette er designet som et spill der du må veilede en gjeng bønder og sivile for å hindre at veggene på borgen faller under beleiring fra fiendlige inntrengere, og handler om ledelse og overlevelse i en dyster middelaldersk verden.

Hvis du vil se spillet i aksjon er det bare å surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når Dóri skal spille det i to timer.

Sjekk ut traileren nedenfor for å få en idé om hva spillet har å by på.