Vi skal spille Smelter i dagens livestream

Det er helg, men det stopper oss ikke fra å kjøre nok en livestream her på Gamereactor. I dag skal vi sjekke ut Smelter, et pikselert indieeventyr som blander elementer som plattforming og top-down strategi. I det ene øyeblikket hakker du fiender i fillebiter og spretter mellom plattformer, og det neste befaler du en hær på slagmarken for å bekjempe fiendens styrker.

For å se de første to timene av spillet kan du surfe over på vår GR Live-hjemmeside fra klokken 16 når vi setter i gang.