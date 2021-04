Vi skal spille Star Wars: Republic Commando i dagens livestream

Du ser på Annonser

I dagens livestream får vi et gjensyn med en gammel klassiker som har fått nytt liv på PS4 og Nintendo Switch. Star Wars: Republic Commando er et squad-basert skytespill satt til Klonekrigen, som originalt ble utgitt på Xbox og PC tilbake i 2005. Hele 16 år etter lanseringen er det fortsatt et av de beste Star Wars-spillene noensinne utgitt, og med sitt vellagde taktiske gameplay er det vanskelig å ikke se hvorfor.

I dagens livestream skal vi sjekke ut de første to timene av spillet for å se hvor bra det har holdt seg i gjennom alle disse årene. For å få med deg streamen kan du komme innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.