Vi skal spille The Ascent i dagens livestream

The Ascent er en tittel som lenge har vært på vår radar og vi kan ikke vente med å vise det frem i dagens livestream. Dette samarbeidsskytespillet byr på en nydelig cyberpunk-inspirert verden å utforske, og det er fullpakket med forskjellige utvidelser og oppdragderinger som du kan utstyre din cybernetiske hovedperson med. Spillet har også et taktisk skytesystem der spillerne kan bytte mellom to forskjellige stillinger for å endre innvirkningen av kulene.

For å se oss spille de første to timene av spillet er det bare å surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang. Anmeldelse av spillet kommer senere i dag.