Vi skal spille The Colonists i dagens livestream

I ukas siste livestream skal vi sjekke ut The Colonists, et avkoblende settlement-spill som nylig ble utgitt på konsollene. Her tar du kontroll over mange ulike selvreplikerende roboter og utfører oppgaver som trengs for å bygge din egen bosetting. Spillet er smekkfullt av innhold og byr på en kampanje, mulighet for å lage egne baner og en sandkassemodus der du fritt kan bygge uten noen begrensninger.

For å se oss spille de første to timene av spillet, surf over til vår GR Live-side fra klokken 16.