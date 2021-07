Vi skal spille Unbound: Worlds Apart i dagens livestream

For å avslutte uka skal vi sjekke ut Unbound: Worlds apart i dagens livestream. Det er en håndtegnet puzzle-platformer som tar inspirasjon fra Limbo og Ori and the Blind Forest. Det som gjør at dette skiller seg fra de andre spillene i sjangeren er at det inkluderer flere forskjellige portal-mekanikker. I visse områder kan du bytte mellom to forskjellige realiteter, krympe i størrelse eller påvirke gravitasjonen.

For å se oss spille igjennom de første to timene av spillet kan du som vanlig surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.