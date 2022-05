Vi skyter i takt i Soundfall i dagens livestream

HQ

For et par dager siden bestemte Drastic Games seg for å overraskelseslansere Soundfall, og gjorde "rytme-dungeon-crawleren" tilgjengelig for ivrige fans. Mange spillere har dermed startet sin reise gjennom de mange forskjellige verdenene i et forsøk på å forsvare landene til Symphonia fra de angripende styrkene til Discord.

Vi tenkte vi skulle ta del i dette eventyret selv i dag, så vi skal spille Soundfall i en time fra klokken 16 på vår GR Live-side. Er du interessert er det bare å komme innom og si hei. Sjekk ut traileren nedenfor i mellomtiden.