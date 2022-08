Vi slår av en prat med Alone in the Dark-utviklerne

For noen dager siden kunne utvikleren bak det kommende Alone in the Dark-remaken, Pieces Interactive, endelig avduke spillet sitt formelt.

Deretter fikk vi muligheten til å slå av en prat med en av utviklerne, nærmere bestemt Mikael Hedberg. Han var faktisk ansvarlig for det originale spillet fra 1992, og har siden vært hjernen bak spill som Amnesia: The Dark Descent og Soma.

Han forteller blant annet at remaken utvider seg, slik at man også besøker andre steder enn bare det sentrale huset:

"Wow, there's a lot of thing I would do if I went to Louisiana. I would go to the French Quarter in New Orleans, and I would maybe visit the Bayou, that's some plain areas and something like that, and then maybe I would take a trip on the Mississippi. We can still have the house, but we decided that we needed to do make a few sort of detours, just as to have the right but also just sort of, something that I was really excited to do. And I don't feel like I want to sort of ruin or spoil how this comes along, but you will definitely see more than just a house."