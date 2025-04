Vi snakker Clair Obscur og Oblivion Remastered i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

Hvis du leter etter noe som kan lette deg inn i helgen, trenger du ikke lete lenger. Vi har nettopp gitt ut en ny episode av The Gamereactor Show podcast, med denne episoden dedikert til enda en Game of the Year utfordrer for 2025; Sandfall Interactives fantastiske Clair Obscur: Expedition 33.

Jepp, vi diskuterer hvorfor dette spillet er bemerkelsesverdig og hvorfor fans bør strømme til PC, PS5 og Xbox Series-konsoller for å oppleve det selv, alt på toppen av å også snakke om en av ukens mest hypede nyhetsutviklinger også; shadow-dropping av The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Rollespill er ukens tema, og derfor er det litt passende at vi også snakket om Ghost of Yotei og hvorfor Sony PlayStations markedsføring og hype-skapende oppsett for spillet i beste fall virker galskap.

Sjekk ut den siste episoden av The Gamereactor Show nedenfor eller på din favorittleverandør av podcaster, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.