Vi snakker om alt som har med skrekk og gru å gjøre i vår 2025 Spooktacular Special av The Gamereactor Show

I dag er den store dagen for alle skrekkentusiaster, for det er Halloween. For å markere den skumleste og mest skremmende dagen i kalenderåret, har vi viet denne ukens episode av The Gamereactor Show til alt som har med skrekk å gjøre.

I vår 72. episode snakker Alex og jeg om de mest innflytelsesrike skrekkspillene, karakterene og filmene, før vi også snakker om hvordan skrekkfilmer fortsetter å være en misunnelsesverdig mal for filmproduksjon som resten av Hollywood kan lære en ting eller to av. Alt dette før vi diskuterer kostymer og hvordan vi feirer dagen hvert år.

Sjekk ut Spooktacular Special for 2025 nedenfor eller på din foretrukne podcastleverandør, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.