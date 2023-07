Vi snakker om Barbenheimer i den nye episoden av The Gamereactor Show

HQ

Helgen som gikk var en helt enorm kinohelg, da både Christopher Nolans Oppenheimer og Greta Gerwigs Barbie hadde premiere samme dag. Etter en megahelg der de to filmene spilte inn over en halv milliard dollar på verdensbasis, tenkte vi at denne spesielle anledningen var en perfekt anledning til å vie en hel episode av The Gamereactor Show til å snakke om de to filmene.

For å gjøre dette bestemte jeg og Alex oss for å få med oss Gamereactor UK-skribent og filminteressert Samuel Lakin, slik at vi tre kunne diskutere hva vi likte med filmene, hva vi ikke likte, og til slutt hvilken film vi foretrakk.

Det sier seg selv at hvis du ikke allerede har fått nok av disse to storfilmene kan du høre mer i episoden av podcasten nedenfor.