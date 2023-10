Vi snakker om Super Spider Bros. 2 i den siste episoden av The Gamereactor Show.

HQ

I dag er en stor dag for spillfans, ettersom både Marvel's Spider-Man 2 og Super Mario Bros. Wonder debuterer på henholdsvis PS5 og Nintendo Switch. Med to titaner som nå er tilgjengelige, har vi bestemt oss for å vie den siste episoden av The Gamereactor Show til disse to spillene, der jeg og Alex deler massevis av tanker og meninger om tiden vi har brukt på å anmelde og spille dem.

I programmet tar vi også for oss den nylig bekreftede megafusjonen som innebærer at Activision Blizzard King blir en del av Microsofts Xbox Game Studios -familie, så hvis du vil høre mer om dette, kan du høre den nyeste episoden av podcasten nedenfor.