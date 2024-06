Vi snakker om The Acolyte, House of the Dragon og The Boys i ukens Film Frenzy

HQ

Juni 2024 lovet noen fantastiske TV-serier. The Acolyte sparket måneden i gang, og The Boys og House of the Dragon kom midtveis i måneden. Vi venter fortsatt på den tredje sesongen av The Bear, men så langt har vi fått se mye TV.

Men holder den mål mot 2024s andre tungvektere? Ben, Alex og Magnus gir sine meninger om denne flotte TV-sommeren, mens vi kårer vinneren av juni-utgivelsene. Hvis du ikke har sett noen av seriene ennå, eller bare vil delta i debatten, kan du finne vår nye Film Frenzy-episode nedenfor: