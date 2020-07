Vi spår og ser Xbox Games Showcase fra klokken 17

Du ser på Annonser

Mens vi vanligvis får sommerens spillnyheter spredd over en uke har årets annonseringer blitt spredd over måneder. I dag har uansett tiden kommet for et av årets største og mest etterlengtede show; Xbox Games Showcase.

Det hele starter klokken 17 i dag når The Game Awards' Geoff Keighley starter pre-showet før fokuset i hovedsak rettes mot Halo Infinite, det ryktede Fable-spillet og andre Xbox Series X-spill fra klokken 18.

Vi har selvsagt ikke tenkt å gå glipp av dette, så titt innom Live-siden vår fra klokken 17, og hør undertegnede og andre redaktører dele sine tanker, forventninger og drømmer mens vi streamer hele moroa frem til klokken 19.