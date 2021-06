Vi spiller Alex Kidd in Miracle World DX i dagens livestram

Sjekk ut lanseringstraileren til Alex Kidd in Miracle World DX

den 23 juni 2021 klokken 15:54 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Etter fremgangsrike gjenopplivninger av Wonder Boy og Streets of Rage er det nå tid for å gi en annen klassisk SEGA-serie nytt liv. Denne gangen handler det om Alex Kidd...