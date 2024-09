Vi spiller Astro Bot i dagens GR Live

HQ

I dag er en stor dag for spillere over hele verden, da Team Asobis etterlengtede og enormt kritikerroste plattformspill Astro Bot debuterer på PS5-konsoller. Vi har anmeldt spillet og delt våre svært positive tanker, men du kan også bli med meg senere når jeg dykker ned i den første timen av spillet som en del av et GR Live-tilbud.

Fra og med kl. 16:00 BST / 17:00 CEST kan du fange meg på GR Live-hjemmesiden for en time med herlig plattformspill på Astro Bot. Ikke gå glipp av denne sjansen til å se noe av det som kanskje er 2024s beste spill i aksjon.