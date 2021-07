Vi spiller Boomerang X i dagens livestream

Vi går inn i en ny uke med GR Live-sendinger og starter med å sjekke ut en av de seneste titlene publisert av Devolver Digital, det kaotiske og actionfylte Boomerang X. Spillet er utviklet av DANG! og her får spilleren en mystisk boomerang som hjelper dem med å kutte igjennom horder av levende mareritt, og for å gjøre ting enda litt villere kan du også teleportere deg selv til boomerangen når enn du vil, for å kaste deg gjennom den farlige verdenen.

Som vanlig finner du livestreamen på vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang og spiller i to timer.