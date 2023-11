Vi spiller Call of Duty: Modern Warfare III i dagens GR Live

HQ

Call of Duty: Modern Warfare III er nå her. Eller i hvert fall delvis. Alle som har forhåndsbestilt spillet, kan fra nå av hoppe inn i historiemodusen for å se hvordan kaptein Price og Task Force 141 jobber for å stoppe krigsforbryteren Makarov. Det sier seg selv at hvis du liker actionhistorier med stort budsjett, vil du ikke gå glipp av dette.

Det er grunnen til at jeg til vanlig tid kl. 16:00 vil være vert for og spille gjennom den første timen av historien i Call of Duty: Modern Warfare III, alt på GR Live-hjemmesiden.

Husk å ta turen innom for å se hva som skjer, og ta også en titt på traileren nedenfor for å få et glimt av hva kampanjen kommer til å by på. Modern Warfare III lanseres som et komplett spill, med flerspiller og zombier inkludert, den 10. november.