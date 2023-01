HQ

Vi fortsetter vår GR Live-uke med en titt på en av årets første splitter nye lanseringer. Vi dykker ned i det mørke pek-og-klikk-eventyrspillet Children of Silentown, en tittel som gir spillere i oppgave å løse et mysterium for å finne ut hva som skjedde med de mystisk forsvunne byfolkene.

Fra og med kl. 16 tar verten vår Rebeca denne utfordringen og hopper inn i spillet for å se hva den første timen har å by på. Sørg for å følge henne via GR Live-siden hvis du vil få dette med deg.