Vi spiller den første timen av MythForce i dagens livestream

Vi fortsetter med livestreams og dykker i dag ned i et 80-tallstegneserieinspirert førstepersons roguelite-eventyr som bringer sverd og trolldom sammen for en fantastisk dungeon crawling-opplevelse.

Spillet heter MythForce og her får spilleren i oppgave å utforske og bekjempe grusomhetene som lurer i Castle of Evil, alt i et forsøk på å sikre best mulig loot.

Hvis alt dette høres ut som noe for deg, anbefaler vi å ta turen innom vår GR Live-side kl. 16 hvor verten vår Rebeca skal spille gjennom den første timen av Beamdogs Early Access-actionspill.