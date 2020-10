Vi spiller den seneste oppdateringen til GTFO med utviklerne

Du ser på Annonser

Rundown 004 "Contact", den seneste oppdateringen til overlevelses skrekkskytespillet GTFO lanseres i dag sammen med flere store oppdateringer som en in-game matchmaking (i alpha) og lagvis vanskelighetsgrad i nivåene.

For å enklere forstå nøyaktig hva det innebærer, hva slags spill GTFO er og for å se om det virkelig er så vanskelig som de skal ha det til, har vi hatt en spilløkt med utviklerne, og resultatet av det kan du se nedenfor.

Forvent drama, tabber og masse moro!

Sjekk ut spillet på Steam!

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.