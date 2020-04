Vi spiller Disaster Report 4 i dagens GR Live-stream

Timing kan ofte ha mye å si for lanseringen av spill, og jeg tror blant annet at Animal Crossing: New Horizons har tjent en del på å slippes i denne merkelige perioden. Samtidig var enkelte spente på hvordan The Last of Us: Part II ville gjort det om det faktisk kom i mai med tanke på noen av temaene i spillet. Hva med et katastrofespill da?

Akkurat dette skal GRTV finne ut klokken 16 i dag når de vil streame Disaster Report 4: Summer Memories. Så om du har lyst å se på når spillfigurer må kunne sies å ha det verre enn oss er det bare å titte innom Live-siden vår, Facebook, Twitch eller Youtube for å se hvordan vi ville klart oss i en slik situasjon.