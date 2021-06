Det er endelig helg, men vi har fortsatt en stream igjen denne uka. I dag skal vi tilbake til middelalderen for å sjekke ut bysimulatoren satt til 1400-tallet Goung Medieval. Her skal du bygge dine egne strukturer fra æraen, som små hytter og store borger for å huse noen av de få overlevende etter svartedauden.

Hvis konseptet høres interessant ut for deg kan du komme innom vår GR Live-side fra klokken 16 for å sjekke se det i aksjon når vi skal spille det i to timer.