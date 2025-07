Vi spiller Grounded 2 på dagens GR Live

HQ

Året med Obsidian fortsetter. Etter debuten på Avowed tidligere i år, har det talentfulle studioet nylig lansert Early Access-oppfølgeren Grounded 2, et spill som nå er tilgjengelig på Xbox og PC. Grounded 2 er designet for å gi fansen en smakebit og en mulighet til å bidra til å gjøre spillet bedre etter hvert som utviklingen fortsetter, og er også en slags mellomstasjon for fans av studioet før The Outer Worlds 2 kommer i oktober.

Grounded 2 bygger videre på den elskede originalen, og tar overlevelsestemaet i liten skala til neste nivå. Enten alene eller sammen med venner er målet å overleve en dag til ved å samle mat og ressurser, bygge et trygt tilfluktssted og samtidig unngå trusler som dødelige dyr. Det sier seg selv at livet ikke akkurat er en dans på roser når du er på størrelse med en maur.

For å se hvordan Grounded 2 utvikler seg, kan du bli med meg på GR Live-hjemmesiden fra vanlig tid kl. 16:00 BST / 17:00 CEST, hvor jeg vil spille gjennom en time av spillet. For å få en forsmak på hva som kommer, kan du se en trailer for Grounded 2 nedenfor.