Vi spiller Grounded i dagens GR Live

Grounded er offisielt ute av Early Access og Game Preview, og den Obsidian Entertainment-utviklede tittelen regnes dermed som et ferdig produkt. Etter litt over to år med forbedringer før lansering, synes vi det er en god grunn til å komme tilbake for å se hvordan tittelen har utviklet seg.

Derfor vil vi i dagens GR Live dykke ned i Grounded, der verten vår Rebeca skal spille den første timen. Hun starter eventyret kl. 16.00 på vår GR Live-side, og må overleve som et miniatyrmenneske i en helt vanlig (vel...) hage.