Vi spiller Have a Nice Death i dagens GR Live

Nylig forlot Have a Nice Death offisielt Early Access og debuterte i sin 1.0-versjon. Når spillet nå er fullstendig og tilgjengelig på PC og Nintendo Switch, skal vi hoppe tilbake til tittelen i dagens GR Live, for å se hvordan det former seg som et fullverdig produkt.

For å det med deg er det bare å surfe innom vår GR Live-hjemmeside til vanlig tid kl 16:00 for å bli med meg når jeg sjekker ut den første timen av spillet.

Og før vi går live, sørg for å også se traileren for spillet nedenfor for å se hva vi har i vente om noen få timer.