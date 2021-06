Vi spiller Hokko Life i dagens livestream

I dagens livestream sjekker vi ut Hokko Life, en sjarmerende livssimulator produsert av bare én utvikler. Som mange andre titler i sjangeren går spillet ut på at du flytter inn i et verksted i en fargerik ny by og får frihet til å bli kjent med innbyggerne og gjøre tjenester for dem. Spillet ble lansert i dag via Steam Early Access, og det virker som en perfekt ny spillopplevelse for fans av Animal Crossing og My Time at Portia.

For å se oss spille de første to timene av spillet er det bare å surfe innom vår GR Live-side klokken 16 når vi setter i gang.