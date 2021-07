Vi spiller Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin i dagens livestream

Monster Hunter-fans skjemmes bort med et andre Monster Hunter-spill i år, ettersom Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin lanseres i dag på Nintendo Switch og PC. Denne spinoffen lar deg oppdra din egen personlige hær av ikoniske monstre fra serien og har i motsetning til de tradisjonelle spillene et turbasert stein-saks-papir-inspirert kampsystem. Stories 2 inneholder mange nye monstre fra Rise og World og tilføyer mekanikker som "scoutflies" for å spore opp monstre.

Hvis du har lyst til å se om denne spinoffen er noe for deg kan du surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi skal spille det i et par timer. Vår anmeldelse kommer også veldig snart.