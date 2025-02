Vi spiller Monster Hunter: Wilds i dagens GR Live

HQ

Det er snart på tide for Capcom å åpne dørene til neste kapittel i Monster Hunter -serien. Det etterlengtede - og allerede kritikerroste - Monster Hunter: Wilds kommer til PC og konsoller allerede i morgen, 28. februar, men vi tyvstarter ved å sjekke ut spillet i dagens GR Live.

Fra og med klokken 17 vil jeg være vert for og sjekke ut åpningstimen av Monster Hunter: Wilds på GR Live Homepage. Husk å stikke innom for å få en tidlig smakebit av det som vil være tilgjengelig for alle noen timer senere.

Ellers, hvis du søker etter mer Monster Hunter: Wilds-innhold må du huske å sjekke ut vår videoanmeldelse av spillet nedenfor.