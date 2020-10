Vi spiller Monster Truck Championship klokken 16

Du ser på Annonser

Monster Truck Championship ble utgitt forrige uke og er en monstertruck-simulator som tilbyr hele 25 forskjellige arenaer og 16 treucker som kan tilpasses til egne behov.

Å utføre triks og manøvrere over hindre med disse svære off-road-kjøretøyene byr på mye kaotisk moro, og vi kan ikke vente med å sette oss bak rattet senere i dag. Er du interessert kan du surfe over til vår liveside fra klokken 16 når vi skal spille det i to timer og gi dere vårt førsteinntrykk. Vi streamer også på Facebook, YouTube og Twitch.