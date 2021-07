Vi spiller Orcs Must Die 3 i dagens livestream

Vi avslutter uka ved å sjekke ut Orcs Must Die 3, et tidligere Stadia-eksklusivt tower defense-spill som nå er tilgjengelig på flere plattformer. Spillet er det tredje i serien, men det har en frittstående historie som gjør det tilgjengelig for både veteraner og nykommere. I tillegg byr det på en ny spillmodus som lar deg kjempe mot hundrevis av orker om gangen, og denne finner sted både innendørs og utendørs.

For å se oss spille to timer av spillet er det bare å surfe over til vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.