Vi spiller Overpass på GR Live i dag

Overpass er et utfordrende og unikt spill som plasserer spilleren bak rattet på et offroad-kjøretøy hvor en så skal kjøre opp steinete fjell og gjennom uhåndterlige gjørmebaner. Det er helt klart ikke et typisk arkade-racingspill og derfor tenkte vi å vise hva det har å by på i dagens livestream.

Kieran starter motoren klokken 16, og du kan besøke vår GR Live-side da om du ønsker å sjekke ut spillet selv.