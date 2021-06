Vi spiller Red Solstice 2: Survivors i dagens livestream

Oppfølgeren til Ironwards strategispill Red Solstice ble sluppet forrige uke, og det bringer tilbake sin science fiction-verden fylt med mutanter for spillere å drepe i et forsøk på å redde menneskeheten. Spillet heter Red Solstice 2: Survivors og byr på en sanntids taktisk slagmark der du må tilpasse deg situasjonen og lege planer underveis. Det har også over 15 hovedoppdrag og 20 sideoppdrag å bryne seg på.

Det byr også på seks unike klasser, hver med deres helt unike evner, og det kan spilles med opp til åtte venner som en kooperativ opplevelse.

Er du interessert i å sjekke ut spillet er det bare å surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi skal spille det i to timer.