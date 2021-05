Vi spiller Rundown 005 "Rebirth" i GTFO med utviklerne!

Rundown 005 "Rebirth" er tilgjengelig nå i GTFO og som alltid introduserer det mange endringer.

Denne gangen, utover nivåer og Rundown-spesifikke våpen, får vi et nytt område, et splitter nytt Booster-system og mer.

Men hvorfor bare skrive om hva som er nytt når vi kan spille spillet med noen av utviklerne og la dem forklare hva GTFO har å tilby?

Her er høydepunktene våre fra den spilløkten:

Og hvis du vil ha mer, her er hele spilløkten med alt dramaet, latteren og spenningen du kan forvente av en GTFO-gjennomspilling:

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.