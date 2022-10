Vi spiller Second Extinction i dagens livestream

HQ

Det var egentlig ment å forlate Early Access i dag, men utvikler Systemic Reaction kunngjorde nylig at de har bestemt seg for å utsette den fullstendige utgivelsen av Second Extinction til november, da de ønsker å sørge for at teamet får løst eventuelle gjenværende problemer på en trygg og forsvarlig måte.

Men til tross for dette skal vi spille det i dagens GR Live, der vår britiske redaktør Ben Lyons er dagens vert og vil prøve å kjempe mot en rekke mutantdinosaurer for å gjenvinne planeten fra de onde gigantiske øglene.

Bare bli med ham på GR Live-sidem til vanlig tid, dvs. kl. 16, for en times gameplay. Vil du få en smakebit på hva som venter kan du ta en titt på videoen nedenfor.