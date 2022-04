Vi spiller Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin fra klokken 16

HQ

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ble lansert for to uker siden og i dag tenkte vi at det endelig var tid for å ta en titt på det i dagens GR Live. Vi hopper inn i skoene til Jack for å føre lyset tilbake til Cornelia, et rike som har blitt overtatt av mørke.

Om du ikke har hatt muligheten til å spille Stranger of Paradise ennå kan det jo være lurt å komme innom vår GR Live-side mellom klokken 16 og 18 for å se det i aksjon. Sjekk ut traileren nedenfor for å en idé om hva vi har i vente.