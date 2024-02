Vi spiller The Inquisitor i dagens GR Live

HQ

I dag markerer den globale lanseringsdatoen for The Dusts historiedrevne, mørke fantasy-eventyrspill, The Inquisitor. Spillet utspiller seg i en opprivende alternativ religiøs virkelighet, der Jesus aldri døde for våre synder, men i stedet bestemte seg for å klatre ned fra korset han ble korsfestet på og ta hevn over de ikke-troende. The Inquisitor Historien tar til 1500 år senere og plasserer spillerne i rollen som en hellig dommer, jury og bøddel som skal håndheve troen i en urolig by.

Vi kommer til å spille den første timen av The Inquisitor på dagens GR Live, der Rebeca er programleder, alt fra kl. 17, og på GR Live-hjemmesiden.