Vi spiller The Last of Us: Part II Remastered i dagens GR Live

Naughty Dog lanserte The Last of Us: Part II så sent som i 2020, men det er tydeligvis allerede på tide at spillet får en oppgradering, for nå har vi den remastrede versjonen. Du kan holde utkikk etter anmeldelsen vår senere i dag, men vi kommer også til å strømme en time av spillet live.

Du får tilgang til strømmingen via GR Live-hjemmesiden, og den finner sted til vanlig tid kl. 17. Vi skal sjekke ut den splitter nye roguelike-modusen No Return og ta en titt på de ekstra Lost Levels, så husk å følge med.