Det har gått åtte måneder siden Echtra Games fortalte at Torchlight Frontiers ville endres såpass mye etter de første testene at de endret det til Torchlight III....

Torchlight Frontiers forvandlet til Torchlight 3

den 27 januar 2020 klokken 20:59 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Max Schaefer og resten av gjengen i Echtra Games overrasket ganske mange da de bestemte seg for å avduke et free-to-play-spill i Torchlight-serien for to år siden....